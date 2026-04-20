Un Hombre Fue Asesinado con Arma de Fuego al Interior de un Taxi en Puebla

La tarde de este lunes 20 de abril se registró movilización policial en la junta auxiliar de San Miguel Canoa perteneciente a la ciudad de Puebla, tras un reporte ciudadano de balacera en la zona.

De acuerdo con primeros reportes, un hombre perdió la vida después de un ataque directo a balazos, cuando se encontraba al interior de un vehículo.

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Muere conductor a bordo de un taxi en San Miguel Canoa, Puebla

El presunto homicidio, ocurrió en la calle San Diego esquina con 15 de Septiembre, de la Colonia Tlacoyapan, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) mantienen acordonado.

En el lugar ya se encuentra personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento de cadáver. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni el móvil del crimen.

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Con información de N+

JAPR