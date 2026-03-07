Sorprende Avistamiento de Ballena Azul Albina en Loreto, Baja California Sur

La Conanp informó sobre el avistamiento de una ballena azul albina en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto y mencionó que el hecho representa un hito sin precedentes para la biología marina y la conservación de este cetáceo en México.

Informaron que la temporada actual en esa zona ha superado expectativas científicas y turísticas, ya que han logrado identificar al menos 30 ejemplares distintos de ballena azul en el área natural protegida.

Entre los recientes avistamientos, destaca la presencia de una madre con su cría. Los especialistas señalan que durante esta temporada las ballenas están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa a diferencia de años anteriores, esto se atribuye a una surgencia masiva de nutrientes que ha generado krill, alimento principal de esta especie.

Los especialistas mencionan que esta abundancia de alimento cerca de la orilla indica un ecosistema marino saludable y productivo.

La #Conanp, a través de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y del Parque Nacional #BahíaDeLoreto, da a conocer el avistamiento de una #BallenaAzul (Balaenoptera musculus) con albinismo. 🐋🤍



➡️ https://t.co/pi8fL95QwC #SomosNaturaleza 🌿🌊🏜️ pic.twitter.com/RlWLQSaQZF — CONANP (@CONANP_mx) March 7, 2026

Reportan presencia constante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta

Además de las ballenas azules, el el comunicado mencionan que hay una presencia constante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta, enriqueciendo la diversidad de cetáceos observables en el parque.

La ballena azul está a nivel internacional en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),en México se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo protección especial.



