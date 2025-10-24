Corte de Agua en Hermosillo Hoy: Más de 30 Colonias con Afectaciones en el Servicio

La ruptura de una línea de conducción de 18 pulgadas de la red de agua potable, que se ubica en el Periférico Norte, dejará sin el servicio a por lo menos 30 colonias durante la tarde del viernes, 24 de octubre y la madrugada del sábado, 25 de octubre.

Agua de Hermosillo informó que ya se realizan los trabajos de reparación de la línea de conducción, que presentó una eventualidad durante la madrugada del viernes 24 de octubre.

El organismo operador del agua advierte que, durante los trabajos de reparación, al menos 30 colonias del sector norte de Hermosillo presentarán intermitencias y suspensión total del servicio.

Algunas de las colonias afectadas son:

Periodista

Pitic

Issste Federal

Modelo

San Benito

Balderrama

Olivares

Choyal

Puesta del Sol

Los Rosales

Jesús García

Isabeles

entre otros sectores aledaños.

Servicio se restablecerá aproximadamente el sábado 25 de octubre

A través de un comunicado, Agua de Hermosillo informa que, una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá gradualmente mediante la apertura de válvulas de control y la inyección de agua a la red de conducción, para recuperar la presión en los domicilios durante la tarde y noche del viernes, 24 de octubre y, en algunos casos, hasta la madrugada del sábado 25, cuando se espera la normalización total del servicio.

Avanzan los trabajos de reparación en tubería de 18 pulgadas en Periférico Norte entre Mariano Escobedo e Israel González, col. Modelo. pic.twitter.com/fGj869Damd — Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) October 24, 2025

con información de José Ponce.

