Detienen a Tres en Operativo en Nogales; les Encuentran Armas, Drogas y Equipo Táctico

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Segunda Región Naval y en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo la detención de tres presuntos infractores de la ley en el municipio de Nogales, Sonora.

Lo anterior, fue durante la ejecución de tres órdenes de cateo, donde también se logró el aseguramiento de material ilícito, así como la detención de hombres, quienes se encontraban en lugar.

Ante ello, fueron las mismas autoridades que dieron a conocer la identidad de los detenidos, siendo Rubén “N”, presunto líder de una célula criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas en Guaymas. Además de él, otros dos presuntos infractores de la ley también se encuentran retenidos por las autoridades.

De igual manera, como resultado de este operativo se aseguró un arma larga, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, 72 tabletas de fentanilo, tres vehículos, 15 teléfonos celulares, 12 equipos de cómputo y tres inmuebles.

Mercancía asegurada queda a disposición de la Fiscalía

En el parte informativo por parte de las autoridades, se confirmó que las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con la finalidad de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Al final, ha sido la misma Secretaría de Marina a través de la Armada de México, quien tras este operativo, reafirma su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada.

De igual manera, reiteran su compromiso y determinación para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho en Sonora, así como en el país.

