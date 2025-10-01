Jóvenes Construyendo el Futuro en Sonora: Requisitos y Fechas de Registro

A partir del día de hoy, 1 de octubre, y hasta el viernes 10, estará abierta la convocatoria para el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde las personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan podrán entrar a una empresa como aprendices y recibir un apoyo económico de más de 8 mil pesos mensuales.

La delegación Sonora de la Secretaría del Bienestar informó que el registro es en línea en la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/, donde deben crear un perfil y cargar documentos como:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Una fotografía reciente.

Ahí dentro estará el listado de empresas disponibles, así como los puestos a los que pueden acceder, los jóvenes pueden postularse para entrar hasta por un año; posteriormente el centro de trabajo será el encargado de decidir a quién acepta, esto dependiendo de las necesidades del puesto.

En Sonora son más de 7 mil 300 jóvenes beneficiados con este programa, quienes reciben un salario mensual de 8 mil 840 pesos y son dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Alertan por Spoofing: Nuevo método de estafa telefónica

La Unidad Cibernética en Sonora emitió una alerta sobre un nuevo método de estafa, donde presuntos delincuentes usan una aplicación para falsificar el identificador de llamadas que modifica el número que aparece como emisor.

El sistema del dispositivo del receptor no identifica si el número es real o coincide, por lo que pueden hacer que en la pantalla aparezca como propio o cualquier otro.

El objetivo es engañar a la posible víctima para que conteste, provocando intriga y curiosidad sobre una falla técnica para responder, si es el caso, pueden intentar asustar con que la línea fue bloqueada o hay actividad sospechosa en las cuentas bancarias, para solicitar información confidencial o contraseñas.

Ante esto, la dependencia estatal detalló que no se puede usar un número propio para llamar a otros, ni tienen control sobre la línea, por lo que recomienda no responder sí tú dispositivo se ve con tus datos, ni revelar datos personales.

Sugirió activar la verificación en dos pasos en cuentas asociadas a tu número, como en correos y aplicaciones, además de usar un servicio que bloquee llamadas falsas y reportar el número a las autoridades correspondientes.

