Modificarán Circulación de Vehículos en Cruce de Bulevar Navarrete y Olivares en Hermosillo

A partir de este martes 3 de febrero darán inicio los trabajos de rehabilitación en el crucero de los bulevares Navarrete y Olivares, una de las intersecciones con mayor flujo vehicular en la ciudad, por lo que se aplicarán ajustes a la circulación tanto de automóviles como de peatones.

La titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz, informó que durante el desarrollo de la obra se mantendrá el tránsito en doble sentido sobre el carril sur del bulevar Navarrete.

Además, esta vialidad operará con dos carriles en el tramo comprendido entre las calles Valle Verde y Herrerías, con el objetivo de conservar la movilidad en la zona, por lo que Corro Ruiz precisó que no habrá un cierre total, sino tránsito local controlado.

Los trabajos iniciarán en el cuerpo norte del crucero Navarrete–Olivares y, una vez concluidos, continuarán en el cuerpo sur.

Realizarán sustitución de tuberías

Se informó que la intervención responde al deterioro considerable que presenta la infraestructura, por lo que se realizará sustitución de tuberías y la colocación de concreto hidráulico, lo que permitirá extender la vida útil de la vialidad.

Autoridades municipales recomendaron a automovilistas y peatones anticipar sus tiempos de traslado, atender la señalización preventiva y considerar rutas alternas mientras se desarrollan las labores.



Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR