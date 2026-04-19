Suspenden Uso de Agua en Canal Alto tras Derrame de Químico en Ciudad Obregón, Sonora
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Suspenden servicio de agua tras accidente de pipa que derramó químico en Canal Alto de Ciudad Obregón.
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Tras el accidente de un vehículo de carga que provocó el derrame de una sustancia química en este afluente en Canal Alto de Ciudad Obregón, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca Noroeste hace un llamado preventivo a la población de las comunidades aledañas en los municipios de Cajeme, Navojoa y Benito Juárez para evitar el consumo de agua de dicho canal y de el arroyo El Cocoraque.
La suspensión aplica para el consumo humano, así como de cualquier actividad recreativa, doméstica o de trabajo en el Canal Alto y en el arroyo El Cocoraque, cuerpo de agua hacia donde se realizarán las descargas controladas para el desfogue y limpieza del afluente.
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Piden suspensión temporal de riego agrícola de Canal Alto
El servicio de entrega de agua para uso agrícola en la zona quedó pausado temporalmente para evitar afectaciones de cultivos.
OOMAPAS Cajeme, dotará de agua potable mediante pipas a las familias de esta comunidad, así como a los habitantes de El Sifón, también hace del conocimiento que se suspende la operación de la planta potabilizadora de la colonia Antonio Rosales.
Sobre la sustancia vertida y sus riesgos. El material derramado es sulfato de aluminio, un compuesto utilizado en los procesos de tratamiento y potabilización del agua. Sin embargo, el consumo humano de agua con altas concentraciones puede causar malestares en la salud.
Se recomienda a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los comunicados oficiales.
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KRRC