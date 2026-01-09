'Evento del Norte' por Frente Frío 27 en Tamaulipas Traerá Rachas de Hasta 100 Km/h

Derivado del ingreso de la masa de aire frío asociada al Frente Frío No. 27, autoridades de protección civil en Tamaulipas prevén que durante el día de mañana sábado 10 de enero de 2026 se registre un evento “Norte”, el cual generará condiciones adversas principalmente en la región del Golfo de México.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Viernes 9 de Enero de 2026

Noticia Relacionada: Frente Frío 27 en Tamaulipas Provocará Evento del Norte y Lluvias ¿Cuánto Bajará la Temperatura?

De acuerdo con el pronóstico, se esperan ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 80 y 100 kilómetros por hora, con mayor impacto en zonas costeras, donde podrían presentarse afectaciones por oleaje elevado, caída de objetos y condiciones de riesgo para la navegación.

Protección Civil Pide Tomar Medidas Necesarias Ante Ingreso de Evento del Norte en Zonas Costeras de Tamaulipas

Ante este panorama, se exhorta a la población a tomar las precauciones necesarias, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades marítimas y permanecer atentos a los comunicados emitidos por las autoridades de Protección Civil y dependencias oficiales, a fin de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas.

Asimismo, la Dirección de Protección Civil en Tamaulipas exhortó a trabajadores a no subir a lugares altos ni expuestos al viento, como andamios, techos o estructuras elevadas. Ya que las fuertes rachas de viento que se comenzarán a registrar durante el sábado 10 de enero de 2026 podrían provocar caídas, desprendimientos y lesiones graves.

