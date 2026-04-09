Cartelera Festival Puerto Sonoro Veracruz 2026: ¿Cuándo y A qué Hora es? Artistas Confirmados
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Se realizará el festival Puerto Sonoro de Veracruz en este mes de abril 2026, te compartimos cuándo será y a qué hora
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La Secretaría de Cultura informó a través de sus redes sociales oficiales, que se amplió la cartelera de artistas del festival "Puerto Sonoro" que se realizará en Veracruz, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz 2026.
Previamente, se reveló que quien estaría presentándose en este festival es Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido por su nombre artístico "Martin Garrix", un DJ, remezclador y productor discográfico de origen neerlandés. Sin embargo, este miércoles 8 de abril, se informó que se amplió la cartelera.
Cartelera de artistas confirmados para festival Puerto Sonoro en Veracruz 2026
Cabe mencionar que quien estará cerrando con broche de oro será el ya mencionado, "Martin Garrix", una de las figuras más influyentes de la música electrónica, para tocar sus mayores éxitos como "Animals". Por lo que te compartimos a continuación a los artistas confirmados que también se presentarán de forma gratuita en el festival.
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- El Jarocho Selecter
- Jessica Audiffred
- Tadeo Fernández
- DJ Exodia
- Sonido Famoso
Este concierto se llevará a cabo en las inmediaciones de la Macroplaza del Malecón de la ciudad de Veracruz, el próximo sábado 18 de abril de 2026, a partir de las 16:00 horas, con entrada libre para todo público, tanto locales como turistas.
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LLZH