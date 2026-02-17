Encuentran Cuerpo sin Vida con Huellas de Violencia en Perote, Veracruz

Durante el transcurso de este martes 17 de febrero, la tranquilidad del poblado de Sierra de Agua, perteneciente al municipio de Perote, se vio afectada luego de que se registrara una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización se realizó debido a que se reportó la localización del cuerpo de un hombre en la zona conocida como La Barranca.

El cuerpo fue encontrado por los pobladores de la zona, quienes confirmaron que la víctima presentaba al menos dos impactos de arma de fuego y que presuntamente se encontraba desollado del rostro.

Al llegar, las autoridades llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, mientras que al punto arribaron elementos de Servicios Periciales, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocido.

De acuerdo con lo informado, el cuerpo se encontraba semidesnudo y tenía una edad aproximada entre 45 y 50 años. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas tras estos hechos.

Sujeto muere en calles de Xalapa, Veracruz

Habitantes que caminaban en la colonia Unidad del Bosque, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, solicitaron la atención de las autoridades pertinentes debido a que un hombre fue localizado sin signos vitales sobre la calle Médicos este martes 17 de febrero.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencias, quienes procedieron a valorar al sujeto; sin embargo, al intentar llevar a cabo las labores, solo pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los elementos policiales en espera de personal de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y proceder con las investigaciones correspondientes.

Según la información obtenida en el lugar, la persona que perdió la vida tenía una edad aproximada de entre 60 y 70 años y, hasta este momento, se desconoce su identidad, así como las causas de la muerte.

