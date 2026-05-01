Altercado Afuera del Deportivo Cuauhtémoc en CDMX Durante Día del Niño Acabó en Juzgado Cívico
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Personas que se quedaron afuera de un festejo del Día del Niño, en CDMX, tuvieron un altercado
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Durante un evento con motivo del Día del Niño en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), se registró un altercado afuera del Deportivo Cuauhtémoc, entre personas que no alcanzaron a entrar por la alta demanda. Los hechos ocurrieron afuera de dicho sitio ubicado en la colonia Buenavista, la noche del jueves 30 de abril de 2026.
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¿Qué ocurrió en el Deportivo Cuauhtémoc?
El evento congregó aproximadamente a 10 mil personas, pero por protocolos de Protección Civil varias tuvieron que quedarse afuera del inmueble.
Mientras se encontraban en las inmediaciones, un par de ciudadanos tuvieron un altercado, que se arregló en el juez cívico.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, atendió a quienes se quedaron fuera del deportivo y les entregó juguetes.
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Con información de N+
spb