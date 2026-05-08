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¿Hay Servicio en Línea 5 Hoy del Metro CDMX? Así Operan Estaciones

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Las autoridades del Metro dieron a conocer cómo está el servicio en la Línea 5; te contamos qué pasó

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Un tren en la línea 5 del Metro luego de que el servicio fuera suspendido. Foto: Metro CDMX

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Si vas a usar el Metro CDMX hoy, 8 de mayo de 2026, en N+ te contamos cómo está el servicio en la Línea 5, luego de las afectaciones que se registraron. 

De acuerdo con las autoridades del Metro CDMX, el servicio fue restablecido después de una falla en las vías, por lo que todas las estaciones operan con normalidad

El pasado 7 de mayo, el director del Metro, Adrián Rubalcava, compartió "se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5 del Metro CDMX en toda su extensión, de Politécnico a Pantitlán".     

Video: Metro CDMX Linea 5 Restablece Servicio Falla Tramo Hangares Terminal Aerea Hoy

En breve más información.

 

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