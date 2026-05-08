¿Hay Servicio en Línea 5 Hoy del Metro CDMX? Así Operan Estaciones
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Las autoridades del Metro dieron a conocer cómo está el servicio en la Línea 5; te contamos qué pasó
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Si vas a usar el Metro CDMX hoy, 8 de mayo de 2026, en N+ te contamos cómo está el servicio en la Línea 5, luego de las afectaciones que se registraron.
De acuerdo con las autoridades del Metro CDMX, el servicio fue restablecido después de una falla en las vías, por lo que todas las estaciones operan con normalidad.
El pasado 7 de mayo, el director del Metro, Adrián Rubalcava, compartió "se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5 del Metro CDMX en toda su extensión, de Politécnico a Pantitlán".
En breve más información.
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