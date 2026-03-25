Invaden Productos Chinos, los Comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México

En el Centro Histórico de la Ciudad de México, la invasión de comerciantes de origen chino ha desplazado a los comerciantes de la Ciudad de México. Acompañando a esta invasión está la entrada de mercancía china de contrabando.

Al respecto Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de la Ciudad de México, indicó:

“Nosotros le llamamos gentrificación de empresas mexicanas que tenían muchos años y que están siendo desplazadas por empresas asiáticas, en particular de productos chinos y los usan como bodegas”

Se calcula que el comercio chino en calles del Centro Histórico ha crecido 300% en los últimos 5 años.

Comerciantes asiáticos han adquirido o rentado al menos 600 locales e inmuebles para convertirlos en plazas o bodegas de mercancía china.

Situación que, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, ha convertido al centro de la ciudad en un gran distribuidor nacional de mercancía asiática.

“Vienen los autobuses, aquí compran esas que yo le llamo “chinaderas” y se las llevan a otros estados de la República para vender en los tianguis, para vender en los mercados sobre ruedas. Son de contrabando, en las aduanas entran sobre todo por el lado del Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. ¿Cuánto dan? ¿A quiénes les dan? No lo sé, lo que si es que aparecen aquí”

Microempresarios evitan quiebra

Para evitar la quiebra de sus negocios, microempresarios textileros que vendían productos nacionales en la calle de Correo Mayor, tuvieron que sustituir lo hecho en México por mercancías chinas.

Rosalba Pérez, microempresaria afectada por comercio chino, indica:

“Desgraciadamente ellos son los que vinieron aquí a traernos sus productos y nosotros antes vendíamos cosas elaboradas aquí, yo vendo telas, pero desgraciadamente el mexicano prefiere comprar cosas chinas que cosa nacional”

Otro caso es el de Gabriela, quien tuvo que cambiar la mercancía que vende en su negocio, debido a que distribuidores de mercancía nacional, quebraron ante el embate del mercado asiático.

Al cuestionarle ¿Por qué no vender producto nacional?, Gabriela señaló:

“De entrada el producto que nosotros trabajamos ya nadie lo hace aquí, y la gente que lo llega a hacer pues realmente ya no tiene la calidad ni los modelajes que tiene el producto chino”

Se calcula que en el Centro Histórico, al menos 120 microempresarios y comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios en los últimos 2 años a causa de la invasión de productos asiáticos que entran al país sin pagar aranceles.

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Con información de Rafael Trejo

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