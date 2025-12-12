Marchas HOY 12 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 12 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, 1 rodada de automóviles y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, en una conferencia de prensa para informar sobre la iniciativa de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para los trabajadores.

Cuajimalpa

10:00 Horas. Se realizará una concentración en el Refugio Franciscano, A.C. en Carretera México-Toluca Km 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa.

Realizarán una "cadena humana de amor y salvación" alrededor del Refugio Franciscano con el objetivo de exigir que se les entregue la custodia de los animales que habitan en el refugio, después de haber sido desalojados de las instalaciones.

Cuauhtémoc

10:30 Horas. La Colectiva ‘Minerva’ se reunirá en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan No. 133, Col. San Rafael.

Exigen justicia para víctima de violencia familiar y el castigo del presunto responsable conforme a la ley.

Rodadas de automóviles

Cuauhtémoc

20:00 Horas. ‘Pinky Speeds’ rodarán del Monumento a la Revolución con destino al Museo Nacional de Arte.

Ruta: Monumento a la Revolución, Av. de la República, Av. Paseo de la Reforma, vuelta en "U" a la altura de Av. Prado Sur, Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central, Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Monte de Piedad, Tacuba, Museo Nacional de Arte.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

