Cristiano Ronaldo Reconoce y Aplaude a Erling Haaland Como el 'Mejor Jugador del Año'

Cristiano Ronaldo sorprendió a propios y extraños con el gesto que tuvo con el atacante noruego Erling Haaland en la gala de premios 'Globe Soccer Awards', al reconocerlo y aplaudirlo como el 'Mejor Jugador del Año', terna en la que el portugués también estaba nominado.

Luego de la polémica suscitada en los premios 'The Best', donde eligieron a Lionel Messi como el mejor jugador por encima de Haaland, Cristiano Ronaldo le hizo justicia al jugador del Manchester City y aceptó su segundo lugar frente al noruego.

CR7 también fue reconocido en los 'Globe Soccer Awards' como el 'Jugador Favorito de los Aficionados', 'Premio Maradona a mejor goleador' y 'Mejor Jugador de Medio Oriente', pero el momento cumbre fue cuando nombraron al 'Mejor Jugador del Año' donde estaba nominado junto a Haaland.

This gesture from Cristiano Ronaldo pointing and saying Haaland deserves it is beautiful. ❤️ pic.twitter.com/mD9yeOZEz3