Dani Alves Está Dentro de un Protocolo Anti Suicidio en la Cárcel

De acuerdo con información de un compañero de celda, el futbolista brasileño Dani Alves no la estaría pasando nada bien encerrado en la cárcel, y estaría sufriendo de depresión tras el juicio al que fue cometido por violación.

La persona, de apellido Coutinho, habló con un programa de la televisión española donde reveló que Alves está deprimido y cabizbajo tras el juicio, y que incluso las autoridades habrían activado un protocolo anti suicidio.

A raíz del juicio, (a Alves) le ha pegado el bajón. Está como deprimido, cabizbajo. Los educadores y funcionarios le están arropando

De acuerdo con el preso, también acusado de violación, el protocolo se habría implementado por miedo a que Dani Alves "se cortara o intentara hacer alguna locura o historias de esas".

Inicia Juicio de Dani Alves por Agresión Sexual



Esposa de Dani Alves filtra 'por error' carta que el jugador le escribió

Luego de que se llevara a cabo el juicio contra Dani Alves, su esposa, la española Joana Sanz, compartió en su cuenta de Instagram una carta que el ex jugador de Pumas de la UNAM le escribió desde la cárcel, pero poco después la quitó pues lo hizo 'por error'.

"Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú”, dice la misiva.

No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora. Te amo y te siento

Poco después Sanz aclaró que la intención de la publicación era compartirla solo con un pequeño grupo de amigos, y no para todos sus seguidores.

VIDEO: El Exfutbolista Dani Alves Podría Enfrentar 9 Años de Cárcel por Agresión

Historias relacionadas

Con información de N+

SM