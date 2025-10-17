¿Cuándo, A Qué Hora y Dónde Ver la Final del Mundial Sub-20 Entre Argentina y Marruecos?

La Final del Mundial Sub-20 ya tiene protagonistas: Argentina y Marruecos. La Albiceleste selló su pase al partido decisivo tras vencer 1-0 a Colombia en semifinales, con un tanto de Mateo Silvetti al minuto 72. Con esta victoria, el equipo sudamericano mantiene su paso firme en el torneo y buscará su séptimo título mundial en la categoría.

Por su parte, Marruecos hizo historia al clasificarse a su primera final Sub-20. El conjunto africano tuvo que llegar hasta la tanda de penales para vencer a Francia en una dramática semifinal. El equipo marroquí ha mostrado un torneo de gran nivel, dejando en el camino a potencias como Brasil, España, Corea del Sur y Estados Unidos, consolidándose como la gran sorpresa del certamen.

En su camino hacia la final, Argentina superó en fase de grupos a Australia, Cuba e Italia. En octavos de final goleó 4-0 a Nigeria, en cuartos eliminó a México con marcador de 2-0 y en semifinales derrotó 1-0 a Colombia. Un recorrido sólido que la coloca como la gran favorita para quedarse con la copa.

Marruecos, por su parte, vivió una fase de grupos destacada al vencer a España y Brasil, cayendo únicamente ante México. En las rondas finales superó 2-1 a Corea del Sur en octavos, 3-1 a Estados Unidos en cuartos, y en semifinales dejó fuera a Francia desde los once pasos. Su actuación ha despertado admiración y esperanza en todo el continente africano.

¿Dónde podrás ver la final entre Argentina vs Marruecos?

La Final del Mundial Sub-20 se disputará este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Será el encuentro que definirá si Argentina amplía su legado o si Marruecos escribe un nuevo capítulo en la historia del futbol juvenil a través del canal 9 y TUDN.



