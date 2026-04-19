¿Dónde Ver En Vivo el Partido de México vs Brasil: Leyendas Hoy?
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Las leyendas de las selecciones de México y Brasil jugarán un partido amistoso este domingo 19 de abril en el Estadio Banorte
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Este domingo 19 de abril la cancha del Estadio Banorte se viste de gala para recibir a las leyendas de las selecciones de México y Brasil, quienes disputarán un partido de carácter amistoso. Se espera que miles de aficionados asistan al Coloso de Santa Úrsula para este compromiso que reunirá a grandes exfutbolistas de ambos países.
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El llamado “Homenaje a Nuestras Leyendas” servirá para que el Estadio Banorte abra sus puertas, luego del juego de reinauguración del 28 de marzo con el duelo México vs Portugal. Además, el estadio que albergará el partido inaugural del próximo Mundiual 2026, ha albergado dos juegos más: el duelo América vs Nashville de la Concachampions 2026 y el América vs Toluca del pasado sábado 18 de abril.
¿Qué Leyendas Estarán en Partido México vs Brasil en el Estadio Banorte 2026?
Representando a México estarán exseleccionados como: Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Rafa Márquez, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Carlos Salcido, "Maza" Rodríguez, Andrés Guardado, Pavel Pardo, Braulio Luna, Gerardo Torrado, Sinha, Ramoncito Morales, "Bofo" Bautista, Oribe Peralta, Jared Borgetti, Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco y "Zaguinho".
Mientras que Brasil contará con la presencia de grandes exjugadores como Julio César, Ronaldinho, Kaká, Lúcio, Marcelo, Edmílson, Maicon, Aldair, Gilberto Silva, Edílson, Juninho Paulista, Paulo Sérgio, Müller, Amaral, Djalminha y Anderson Polga, entre otros.
¿Dónde ver el México vs Brasil: Leyendas?
El partido México vs Brasil de Leyendas que se juega este domingo 19 de abril, comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
Podrás ver en vivo el encuentro a través de la señal de TUDN y ViX, en México. Además, si no puedes ver el partido, en N+ te traeremos el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de este duelo amistoso.
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DB