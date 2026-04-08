¿Toluca vs LA Galaxy Pasa Por un Canal Gratis Hoy? Hora y Cómo Ver Partido de Concachampions

Se juegan los Cuartos de Final de la Copa de Campeones CONCACAF (Champions Cup) y si aún no sabes a qué hora juega el Toluca vs LA Galaxy ni dónde ver el partido de ida hoy, acá te decimos dónde ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

Los primeros partidos de la Concacaf Champions Cup 2026 los vimos este martes, por eso en una nota te dejamos el resumen del Nashville vs América y la dolorosa derrota del Cruz Azul vs LAFC.

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¿A qué hora juega el Toluca vs LA Galaxy hoy por la Concachampions 2026?

El juego de ida del Toluca contra el Los Ángeles Galaxy ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 8 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Nemesio Diez en la ciudad de Toluca, Edomex.

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El Toluca busca retomar la senda del triunfo, pues en sus últimos dos partidos de Liga MX apenas logró sumar una unidad, aunque una buena notica es que Antonio Mohamed va a poder contar con su mejor arsenal.

¿El partido Toluca vs LA Galaxy se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el América vs Olimpia, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Toluca vs LA Galaxy en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Olimpia vs América?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del Toluca contra el Galaxy, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solamente para territorio estadounidense.

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¿Dónde ver Toluca vs LA Galaxy en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido del Toluca va LA Galaxy este miércoles 8 de abril, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de ida por los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

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