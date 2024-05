Final de la Champions League 2024: Cinco Datos Curiosos sobre Borussia Dortmund y Real Madrid

Borussia Dortmund y Real Madrid tienen una cita con la historia del futbol el sábado 1 de junio, cuando se enfrenten en el mítico Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, para proclamarse campeones de la UEFA Champions League 2023-2024.

Más allá de la gloria continental, estos son algunos de los motivos por los que la final de la Champions League es tan importante para ambos equipos.

La final de la Champions League será el último partido con sus respectivos clubes para dos leyendas. El primero es Marco Reus, quien no renovó con el Borussia Dortmund y saldrá del equipo tras 12 temporadas.

Aunque ganó un par de Copas de Alemania, el jugador buscará irse del club de sus amores entregando una Champions League.

Del otro lado está Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid que anunció su retiro al final de la Eurocopa 2024, por lo que la final de la Champions será su último partido con los Merengues.

El alemán suma cinco títulos de Champions League con el cuadro blanco, por lo que buscará aumentar su legado.

El Borussia Dortmund disputará una nueva final de Champions League en Wembley, ahora contra el Real Madrid. En 2013, el equipo aurinegro perdió la 'Orejona' ante su acérrimo rival, el Bayern Múnich.

