Portugal vs Hungría: Cristiano Ronaldo Se Lució con 2 Goles en la Eliminatoria de la UEFA

Portugal sufrió más de la cuenta ante Hungría, en partido del Grupo F correspondiente a la eliminatoria de la UEFA para el Mundial 2026. El capitán Cristiano Ronaldo brilló con dos goles en un partido complicado. Estos son los detalles.

El partido Portugal vs Hungría se disputó en el Estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa, ante unos 50 mil aficionados que colmaron las gradas para ver a su selección.

Hungría se puso adelante 1-0 cuando transcurría el minuto 8 de juego, con un remate del zaguero Attila Szalai en una jugada a balón parado.

Pero Cristiano Ronaldo asumió su papel de líder y se echó al equipo a la espalda, por lo que Portugal empezó a generar peligro en la meta visitante.

Fue en el minuto 22 que CR7 puso el 2-1 en las redes y el marcador, para encender la euforia que estaba contenida en las gradas.

Antes de que acabara la primera mitad, Cristiano Ronaldo volvió a festejar con su característico “¡Siuuu!”, cuando logró darle vuelta al marcador. El 2-1 lo marcó al minuto 45+3. Luego de eso, ambas escuadras se fueron al descanso.

Portugal vs Hungría: ¿Cómo quedó el partido de eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026?

En la segunda parte la pelota fue de Portugal la mayor parte del tiempo, aunque Hungría se las arreglaba para atacar con peligro.

Aunque CR7 y sus compañeros pugnaban por aumentar la ventaja, no lo conseguían. El técnico Roberto Martínez suplió a su jugador estrella al minuto 78 y refrescó el ataque con Gonzalo Ramos, pero no le resultó.

Hungría empató 2-2 en la agonía del partido, al 90+1 gracias a un remate del mediocampista Dominik Szoboszlai. La segunda anotación de los húngaros silenció a una multitud que ya se saboreaba el triunfo.

Portugal vs Hungría: Cristiano Ronaldo rompió récord de goles

Con sus dos goles de hoy ante Hungría, Cristiano Ronaldo impuso récord de goles en eliminatorias mundialistas: Llegó a 41 y superó la marca de 39, que estaba en poder de Carlos 'Pescadito' Ruiz, quien sumó 39 goles en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

A sus 40 años, el futbolista portugués sigue imponiendo récords y se mantiene en buena forma. Su total de anotaciones es de 948, así que se acerca a la marca de los mil tantos. Algo que seguramente conseguirá antes de retirarse del futbol.

