Jérémy Doku, el Futbolista Más Criticado de Bélgica que Busca Meter a su Selección en Octavos

En el futbol moderno, pocas decisiones generan tanto debate como cuando un jugador prioriza a su familia sobre una convocatoria. Eso fue precisamente lo que vivió Jérémy Doku, una de las grandes figuras de Bélgica, quien hace unos días fue blanco de críticas en su país por abandonar la concentración de la selección para acompañar el nacimiento de su hijo.

Hoy, el extremo del Manchester City vuelve a estar bajo los reflectores, pero por razones muy distintas. Convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes de los Diablos Rojos, Doku busca ser la pieza clave para que Bélgica consiga ante Senegal el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Por qué Jérémy Doku fue criticado en Bélgica?

El jugador de 24 años había recibido críticas de la presentadora de L'Equipe TV, France Pierron, por abandonar la selección a mitad del torneo para asistir al nacimiento de su hijo, Praise.

“Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones", declaró el jugador a los periodistas.

Doku ya se había perdido el empate 0-0 de Bélgica contra Irán por enfermedad, después de haber jugado en su primer partido un empate 1-1 contra Egipto.

"Dar la bienvenida a mi hijo al mundo es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concedido", dijo Doku en Instagram. "Pero ahora es el momento de volver al fútbol y representar a mi país en el escenario más importante", añadió tras su regreso.

El hombre diferente de Bélgica

Con apenas 24 años, Jérémy Doku se ha consolidado como uno de los jugadores más peligrosos del futbol europeo gracias a su velocidad, regate y capacidad para romper líneas defensivas.

Tras su llegada al Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola, el extremo elevó su nivel competitivo y se convirtió en un elemento habitual de la selección belga.

Ahora, en los octavos de final del Mundial 2026, Bélgica deposita gran parte de sus esperanzas ofensivas en un futbolista que hace apenas unos años era noticia por una decisión personal y hoy quiere escribir una historia completamente distinta dentro de la cancha.

AMP