Jérémy Doku, el Futbolista Más Criticado de Bélgica que Busca Meter a su Selección en Octavos

Hoy, el extremo del Manchester City vuelve a estar bajo los reflectores, pero por razones muy distintas

Jérémy Doku de Bélgica en acción. Foto: ReutersJérémy Doku de Bélgica en acción. Foto: Reuters
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