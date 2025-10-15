Argentina vs Colombia: ¿Cómo Quedó el Partido de Semifinales del Mundial Sub-20?

El partido Argentina vs Colombia tenía todos los ingredientes para llamar la atención, porque además de disputarse el pase a la final del Mundial Sub-20 estaba en juego el honor. Y es que son dos selecciones de la Confederación Sudamericana de Futbol, la Conmebol, con un largo historial como rivales y cuentas pendientes.

Hay que recordar que los argentinos no tuvieron problemas en cuartos de final para derrotar a México. Argentina fue superior a la Selección Mexicana y lo reflejó con el 2-0 en el marcador.

Mientras que Colombia superó con un gol de último minuto a España también en cuartos de final. Así que se anticipaba que el duelo contra los pamperos, este miércoles 15 de octubre, sería de alta tensión.

El inicio del partido Argentina vs Colombia en el Estadio Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​, de Santiago de Chile, mostró a dos selecciones que estaban decididas a no dar un balón por perdido.

Luego de media hora de juego, los colombianos eran ligeramente mejores y preocupaban a los argentinos con su potencia física y velocidad. Pese a ello, hubo pocas ocasiones de gol en las porterías. Más bien era un duelo táctico, que poco beneficiaba al espectáculo.

Pasados los primeros 45 minutos el árbitro central decidió que era suficiente en la primera mitad, así que mandó a ambas escuadras a los vestidores. El 0-0 en el marcador dejó constancia de lo cerrado que estaba este compromiso.

En la reanudación Colombia arrancó mejor, ante unos argentinos que abusaban de las faltas y el contacto físico ante la permisividad del árbitro y los abanderados.

Al minuto 54 los colombianos ahogaron el grito de gol, porque el guardameta Santino Barbi atajó un disparo rasante y luego la zaga tapó el contrarremate.

Dos minutos después Argentina respondió con un remate de cabeza que parecía llevar dirección de gol, pero la bola fue desviada a tiro de esquina.

En el 57 el portero albiceleste sacó una pelota del ángulo superior, con una excelente estirada cuando más lo necesitaban. Colombia ya merecía al menos una anotación.

Cuando el reloj marcaba el minuto 68, el atacante argentino Mateo Silvetti desperdició la opción que tuvo al borde del área y voló por mucho su disparo.

Argentina hizo el 1-0 al minuto 71, luego de un contragolpe, cuando Silvetti ahora sí tuvo buena puntería: recibió un pase filtrado y encaró al portero Jordan García para vencerlo con un tiro por abajo.

Pasados 80 minutos, los argentinos parecían más cómodos en el terreno de juego. Con la ventaja en el marcador, estuvieron más cerca de anotar otra vez que de ser empatados. Los colombianos no atinaban a reaccionar luego de verse abajo en la pizarra. Y además John Rentería se hizo expulsar de la manera más infantil, por un jalón que derivó en la segunda tarjeta amarilla.

Cuando más calma necesitaban los cafetaleros, comenzaron a caer en la desesperación y las imprecisiones en todos los sectores de la cancha, favoreciendo el trámite del encuentro a los pamperos.

Luego de 90+5 minutos el partido Argentina vs Colombia llegó a su fin y el pasaporte a la final quedó en manos de la Albiceleste, que se verá las caras con su similar de Marruecos (que más temprano eliminó a Francia).

