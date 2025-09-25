¿Qué Está Pasando en Starbucks? Anuncia Cierre de Tiendas y Despido Masivo de Empleados

La cadena de cafeterías Starbucks, con presencia internacional, incluido México, atraviesa por una racha de cierre de sucursales y despido masivo de empleados; aquí te explicamos qué está pasando en la empresa, con sede en Seattle, Washington, en Estados Unidos.

¿Qué está pasando en Starbucks?

Resulta que Starbuck va a despedir a unos 900 empleados y cerrará algunas sucursales, como parte de su estrategia de recuperación; los trabajadores serán avisados sobre esta medida a partir del viernes, 26 de septiembre de 2025, y durante los próximos días.

Pero, ¿qué está pasando en la empresa? De acuerdo con Brian Niccol, CEO de Starbucks, cada año abren y cierran cafeterías “por una variedad de razones, desde el rendimiento financiero hasta el vencimiento de los contratos de arrendamiento”.

El CEO de Starbucks dijo, mediante una carta enviada a la agencia de noticias AP, que según una revisión de las ubicaciones, muchas sucursales no están cumpliendo con los objetivos de rendimiento financiero o no están creando el ambiente que los clientes esperan.

Esta es una acción más significativa que entendemos impactará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier ubicación es difícil.

El despido masivo de trabajadores y el cierre de las tiendas de Starbucks tendrá lugar en Estados Unidos y Canadá, sin afectar las sucursales de México.

Starbucks prevé terminar el año fiscal con 18,300 tiendas en América del Norte, 124 menos que en 2024.

Ante el despido masivo de empleados, Starbucks señaló que va ofrecer paquetes de indemnización y apoyo para los trabajadores afectados por esta medida corporativa.

Con información de N+ y AP.

