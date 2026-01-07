México Inicia Investigación Antidumping a Importación de Manzanas desde EUA

La Secretaría de Economía de México aceptó una solicitud para iniciar un proceso de investigación antidumping de la importación de manzanas de Estados Unidos de América (EUA).

Qué es dumping: Es una práctica desleal de comercio internacional en la que se introducen mercancías a un país (en nuestro caso México), a un precio menor al que se comercializan normalmente en el país de origen. Las investigaciones antidumping buscan determinar la existencia de dicha práctica y si esta ha causado o amenaza causar daño a la producción nacional.

De acuerdo con una resolución publicada ayer, 6 de enero de 2026, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se encontraron indicios de comercialización a precios inferiores a su valor normal.

Noticia relacionada: China Rechaza Investigación “Antidumping” que México Abrió sobre Estos Productos.

Practicas desleales en importación de manzanas de EUA

El documento detalla que el pasado 29 de agosto de 2025, la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (UNIFRUT), presentó la solicitud de inicio del procedimiento administrativo de investigación argumentando prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones definitivas y temporales de manzanas originarias de Estados Unidos.

La UNIFRUT manifestó que en el periodo investigado se registró una tendencia creciente de las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, combinada con una tendencia decreciente de sus precios, mismos que no cubren los costos de producción de las manzanas producidas en México, causan una contención de los precios nacionales y afectan sus indicadores económicos y financieros, lo que generó daño material.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Reuters.

Rar

