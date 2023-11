Adal Ramones Responde a Críticas por ser Papá a los 61 Años

Adal Ramones se convirtió en papá por cuarta ocasión en mayo del 2023. Desde entonces han surgido críticas en redes sociales por la edad del actor. Al respecto, el que fuera conductor de Otro rollo defendió su paternidad a los 61 años.

El cuarto hijo de Adal Ramones fue bautizado como Cayetano Ramones. Es el segundo hijo fruto de su matrimonio con Karla de la Mora. Sobre el nacimiento del bebé, el productor escribió en Instagram:

Aunque cientos de seguidores lo felicitaron, el exconductor también recibió críticas por ser papá a los 61 años de edad. Algunos usuarios de Instagram señalaron que era “muy mayor” como para cumplir con la responsabilidad de tener un hijo más y que cuando este cumpliera 20 años, el actor alcanzaría los 81.

Ante medios de comunicación, Adal Ramones se defendió de las críticas alegando que él es un padre responsable:

No tienen un papá alcohólico o drogradicto o un papá que abandona o un papá que golpea. Tienen un papá que fue papá más grande

También señaló que sus críticos no han visto su dinámica familiar, donde atiende a sus hijos sin falta y aún puede jugar con ellos:

Si me vieran decrépito, si me vieran fregado, ahí sí me dirían ‘oye, cómo se atreve’. Creo que yo le doy dos vueltas a mi mujer todavía. Tengo todavía la energía para jugar con cada uno de ellos