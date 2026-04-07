Anna Wintour y Meryl Streep Sorprenden al Posar Juntas para Vogue

En un encuentro que ya es considerado histórico para la moda y el cine, Anna Wintour y Meryl Streep protagonizan juntas la portada de mayo 2026 de Vogue.

La sesión, fotografiada por Annie Leibovitz y acompañada de una entrevista moderada por la cineasta Greta Gerwig, reúne a dos figuras que durante décadas han estado conectadas en el imaginario por el personaje de Miranda Priestly, la icónica editora de Runway en El Diablo Viste a la Moda.

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Un encuentro cargado de historia y simbolismo

La portada no solo marca la primera vez que ambas comparten un proyecto editorial, sino que también funciona como un guiño directo a la relación entre la realidad y la ficción. Durante años, el personaje de Priestly fue asociado con Wintour, aunque la propia Streep ha aclarado recientemente que su interpretación no se basó directamente en ella, sino en otras figuras.

Aun así, la conexión cultural es innegable. La conversación publicada por Vogue explora temas como el poder, la moda y la construcción de identidad pública, además de reflexionar sobre cómo las mujeres proyectan autoridad a través de la imagen.

Moda, poder y legado

Vestidas de Prada y con una estética que remite al universo de la película, ambas dialogan sobre sus trayectorias, el paso del tiempo y el legado que han construido en sus respectivas industrias. Wintour, por ejemplo, reconoció el impacto que tuvo la película en acercar la moda a nuevas audiencias, mientras que Streep habló sobre el proceso de volver a un personaje con esa influencia.

El encuentro también coincide con el próximo estreno de la secuela de El Diablo Viste a la Moda, lo que ha dado un revival a Miranda Priestly como personaje y a quien muchos toman como su inspiración en el mundo real.

Con esta portada, Vogue convirtió la leyenda en cánon y en una conversación directa entre sus protagonistas.

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