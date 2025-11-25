¿Fátima Bosch Puede Perder su Corona de Miss Universo 2025 tras Polémica? Esto Pasaría

Ante la polémica en redes sociales por la renuncia de jueces de Miss Universo, surge la duda entre los internautas de si Fátima Bosch puede perder su corona.

Apenas el 21 de noviembre en Tailandia, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025; destaca la renuncia de tres jueces de la competencia.

Sin embargo, hasta ahora no hay alguna investigación abierta en contra de Bosch por parte de la Organización Miss Universo (MUO), quien ha apoyado a la mexicana tras las acusaciones de supuesto fraude.

Estas ganadoras de Miss Universo no terminaron su reinado

En 1974, el caso de Amparo Muñoz de España llama la atención; se negó a acudir a diferentes eventos de Miss Universo, por lo que perdió su título seis meses después de coronarse.

En 2002, la rusa Oksana Fiodorova, quien ganó el título de Miss Universo, medios locales decían que estaba embarazada, pero ella dijo que quería terminar su licenciatura en abogacía y, en su lugar, la corona la tuvo Justine Pasek, de Panamá.

Fátima Bosch se pregunta por qué le "desean el mal"

La mexicana Fátima Bosch denuncia que ha recibido mensajes violentos y de odio tras haberse coronado como Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, en medio de las acusaciones de un supuesto fraude para lograr el título.

A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo mexicana reveló que ha recibido mensajes agresivos durante los últimos días, los cuales están relacionados con las dudas que han circulado en redes sociales sobre su triunfo en el certamen de belleza que se realizó en Tailandia. En respuesta, Bosch cuestionó:

¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”

La reina de belleza añadió que, aunque sus valores y autoestima permanecen firmes, señaló que este tipo de agresiones sí pueden hacer un daño profundo a otras personas a nivel mental y emocional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch aprovechó para recordar que millones de mujeres en el mundo han vivido “en carne propia” este tipo de ataques.

Miss Universo 2025 aseveró que la violencia nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados, y destacó que estos sentimientos hacia ella tienen raíz en su triunfo.

También respondió directamente a las personas que la atacaron y aseguró que su victoria “es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”.

Con información de N+

