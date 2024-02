Los mexicanos Guillermo del Toro, con su película "Pinocho"; Diego Luna, por su papel en "Andor"; y Diego Calva, por su interpretación en "Babylon", figuraron entre los nominados para los Globos de Oro 2023.

Con un total de tres nominaciones, Guillermo Del Toro regresará a la ceremonia, con “Pinocho”, después de que en 2018 se convirtió en el tercer director latino en conseguir el galardón de mejor director con "The Shape of Water", en el evento realizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

Por otra parte, la HFPA anunció que los mexicanos Diego Luna y Diego Calva fueron nominados en las categorías de Mejor Actor en serie dramática y Mejor Actor de musical o comedia, respectivamente.

El papel protagonista de Diego Luna en la serie "Andor" (Walt Disney Studios Motion Pictures) le valió una candidatura para un premio que tendrá que disputarse con Jeff Bridges ("The Old Man"), Kevin Costner ("Yellowstone"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Adam Scott ("Severance").

Todos los pronósticos presagiaban, antes de las nominaciones, que el notable desempeño de Luna en esta producción, basada en el universo Star Wars, podía granjearle una mención para la 80ª edición de los Globos de Oro.

La trama de "Andor" sirve como precuela de la película "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), dirigida por el británico Gareth Edwards y en cuyo reparto también apareció Luna.

Por su parte, el también mexicano Diego Calva consiguió la nominación a mejor actor de musical o comedia de la mano de "Babylon", una cinta que llega a los cines el próximo 23 de diciembre.

Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver ("White Noise"), Colin Farrell ("The Banashees of Inisherin") y Ralph Fiennes ("The Menu") completan la lista de finalistas en la categoría de mejor intérprete de comedia o musical.

El filme, que también cuenta con Brad Pitt en su elenco, relata la decadencia y la vida de excesos que provocaron el ascenso y la caída de varias figuras incipientes en el Hollywood de los años veinte.

‘Pinocho’ y ‘Argentina, 1985’, las producciones latinas de los Globos de Oro

Las películas "Pinocho" y "Argentina, 1985" del mexicano Guillermo del Toro y el director argentino Santiago Mitre, respectivamente, son las producciones que representarán a los latinos en la 80ª edición de los Globos de Oro.

Esta vez Del Toro compite con "Pinocho", uno de sus filmes más personales y que le tomó la mitad de su carrera como cineasta, con el que espera llevarse los premios a mejor película animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original.

La película de Netflix que es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Por su parte, Mitre, también autor de películas como "La cordillera" (2017) o "Paulina" (2015), obtuvo una nominación a mejor película de habla no inglesa con "Argentina, 1985", una producción de Amazon Prime Video.

El filme protagonizado por Ricardo Darín sigue el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980.

La 80ª edición de los Globos de Oro será retransmitida en la cadena NBC después de que en su última entrega no fuera televisada por el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense.

Y es que la HPFA, entidad organizadora de los premios, se vio salpicada por una investigación del diario Los Angeles Times en la que se destapaban una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros, entre los que no había ninguna persona de raza negra sobre un total de 87.

La HFPA destacó un lavado de imagen renovando a casi todos sus integrantes, pero aún resta por ver la recepción de Hollywood hacia esta próxima edición de los Globos de Oro, que se celebrarán el 10 de enero de 2023 en el hotel Hilton de Beverly Hills, en California, Estados Unidos.

