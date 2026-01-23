Murió Francis Buchholz, Exbajista de Scorpions: ¿De Qué Falleció el Legendario Músico?

Francis Buchholz, el emblemático bajista de la banda alemana Scorpions, ha fallecido a los 71 años, dejando un legado imborrable en la historia del rock y el heavy metal.

Buchholz fue una pieza clave en la formación de la banda durante su etapa de mayor éxito internacional y contribuyó con su sólido trabajo en álbumes que definieron el sonido de los Scorpions en las décadas de 1970 y 1980.

¿De qué murió Francis Buchholz?

Francis Buchholz falleció el 22 de enero de 2026 tras una batalla privada contra el cáncer, según informó su familia en un comunicado publicado en redes sociales. La familia dijo que Buchholz murió pacíficamente y rodeado de sus seres queridos, tras enfrentarse a la enfermedad con el apoyo cercano de su esposa y sus tres hijos.

¿Quién era Francis Buchholz?

Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania, y descubrió el rock a temprana edad. Se convirtió en bajista profesional durante su adolescencia. En 1973, su banda Dawn Road se fusionó con Scorpions, una unión que llevaría al grupo a la fama global.

Durante sus casi 20 años con la banda (1973–1992), Buchholz tocó en álbumes clásicos como Fly to the Rainbow (1974), Lovedrive (1979), Blackout (1982) y Crazy World (1990). Su estilo al bajo fue fundamental en éxitos que aún son himnos del rock como “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” y “Wind of Change”.

Buchholz dejó la banda tras un conflicto interno relacionado con la administración del grupo, que posteriormente se resolvió en instancias legales

Después de dejar Scorpions, Buchholz continuó activo en la música, colaborando con proyectos como Dreamtide y siendo miembro de Michael Schenker’s Temple of RoT.

