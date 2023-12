Salud de Silvia Pinal Evoluciona; Prevén que Abandone Hospital este Domingo

La salud de la primera actriz Silvia Pinal evoluciona favorablemente y podría ser dada de alta del hospital este domingo 31 de diciembre de 2023 si continúa respondiendo bien al tratamiento tras padecer neumonía por un cuadro de influenza, informó su médico Jorge Daniel Sierra.

Su médico Jorge Daniel Sierra confirmó que la primera actriz no será dada de alta este sábado y dio detalles de los tratamientos que deberá seguir una vez que pueda irse a casa.

Jorge Daniel Sierra, médico de Silvia Pinal, dijo lo siguiente a la pregunta si la primera actriz abandonaría este sábado el hospital:

No, todavía no es seguro, de acuerdo a la evolución, si todo va bien como hasta ahorita sí, pero todavía no sabemos hay que ser prudentes.