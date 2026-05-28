Lluvia en Edomex Hoy: ¿En Qué Zonas Hay Inundaciones y Afectaciones?

Las lluvias de este miércoles 27 de mayo de 2026 en el Estado de México provocaron severas afectaciones en varios municipios de la entidad; estos son los detalles.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso para alertar a los habitantes por las fuertes precipitaciones pronosticadas para este día, las cuales iban a comenzar desde la tarde y se prolongarían hasta la noche.

Debido a que estas lluvias estarían acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 40 km/h.

¿Dónde hay afectaciones por lluvia en Edomex hoy?

Las lluvias en Edomex se reportaron con intensidad en varios puntos, tales como:

Tejupilco

Valle de Bravo

Toluca

Lerma

Ixtapan de la Sal

Atlacomulco

Naucalpan

Tlalnepantla

Tultitlán

Zumpango

Ecatepec

Texcoco

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Amecameca

Cuautitlán Izcalli

En estos puntos se presentaron encharcamientos e inundaciones que complicaron la movilidad de los habitantes, así como la de miles de automovilistas, ya que por estas condiciones del clima era necesario reducir la velocidad para evitar accidentes.

Sin embargo, el municipio de Cuautitlán Izcalli fue uno de los más afectados. Por ejemplo, en inmediaciones de la Plaza San Marcos, donde se reportaron inundaciones. En otras zonas de Izcalli los encharcamientos fueron grandes, pero afortunadamente el agua no ingresó a comercios o casas.

También los habitantes observaron cómo todo se cubrió de blanco por la fuerte granizada que se presentó en esta región.

Otras afectaciones se presentaron en el suministro de energía, lo que derivó en la operación de cárcamos. Personal operativo de Cuautitlán Izcalli trabaja para establecer los servicios para atender la emergencia.

¿Cómo estará el clima mañana 28 de mayo 2026 en Edomex?

Ni guardes el impermeable, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se pronostican intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en el Estado de México.

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco a templado. Mientras que por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias.

Ojo, porque las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el Edomex, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

EPP