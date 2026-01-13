¿Cómo Tramitar la Tarjeta La Única para Menores de Edad en Jalisco?

Los menores de edad también pueden tramitar la Tarjeta La Única para utilizar el transporte público en Jalisco.

Para tramitar la tarjeta, el padre o tutor debe realizar el prerregistro en línea a través de la página oficial.

¿Cuáles son los requisitos?

Es necesario subir los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

CURP del menor.

INE del adulto.

Correo electrónico.

Teléfono personal.

De manera opcional, se pueden anexar certificados de estudios o discapacidad.

Después, se debe esperar la llegada de un mensaje de texto para agendar una cita en un módulo cercano.

De esta manera, se puede recibir la tarjeta, sin embargo, es necesario acudir con el acuse del recibo impreso y las copias de los documentos originales.

Padre de familia tramita la Tarjeta La Única para sus hijos

Juan Carlos, sin importar el tiempo de espera, se formó en la fila de la Recaudadora Número 0. Estuvo paciente esperando, ya que necesita el transporte público para que su esposa lleve a sus dos hijos a la escuela.

Si Juan Carlos no consigue estas tarjetas para sus hijos, tendrá que pagar el pasaje completo, de 14 pesos, es decir, 126 pesos al día, ya que ellos toman cuatro camiones para llevarlos y recogerlos en el plantel educativo, pero si obtiene la Tarjeta La Única, sólo estaría pagando 21 pesos.

Lo estamos haciendo por los niños, porque a ellos también les va na aumentar el pasaje, las tarjetas que tenían, pues ya no van a servir Juan Carlos, padre de familia

En el caso de los estudiantes menores de edad, deben comprobar el estatus, para que su pasaje cueste 5 pesos con la Tarjeta La Única.

De este menor de edad, se le da una tarjeta vinculada a su tutor, y puede ir generando su propio historial desde chavo. Hasta un muchacho de secundaria, este podría ser su primero acceso al sistema financiero Luis García Solteo, Secretaria de Hacienda Pública de Jalisco

Karina Fuerte / N+

