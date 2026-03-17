Argentina Sale Oficialmente de la OMS: Esto Informó el Gobierno de Milei Hoy

Este martes 17 de marzo de 2026, el Gobierno de Javer Milei dio a conocer que Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tal como se anunció hace un año.

"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país".

Así lo informó hoy el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de su perfil en la red social X.

"La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación", explicó.

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Con información de N+.

spb