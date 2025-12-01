¿Qué Apellidos Se Registran Hoy en Pensión Bienestar? Estas Letras Tocan el 1 y 8 de Diciembre

Se abrió un nuevo registro de la Pensión Bienestar 2025, y si ya tienes 65 años o eres mujer que recién cumplió 60 años, a continuación puedes descubrir si te toca inscribirte hoy 1 de diciembre o el próximo lunes 8 de diciembre.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario con las fechas en las que los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años podrán inscribirse.

El registro de la Pensión Bienestar se realizará del 1 al 13 de diciembre 2025, de lunes a sábado, en orden alfabético de acuerdo con la letra del primer apellido de los solicitantes, por lo que se designaron dos días para un determinado grupo de letras, mientras que el sábado se podrán inscribir todos los interesados sin importar su apellido.

Pensión Bienestar: ¿Quiénes se registran el 1 y 8 de diciembre 2025?

Si tu apellido paterno comienza con la letra A, B o C, te tenemos buenas noticias pues podrás hacer tu registro de la Pensión Bienestar hoy 1 de diciembre o el próximo lunes 8 de diciembre de 2025, de forma presencial en los módulos.

En caso de que no puedas acudir ninguno de los dos días, no tienes nada de qué preocuparte, ya que los próximos dos sábados 6 y 13 de diciembre de 2025 se atenderá a todas las personas que deseen hacer su inscripción. Estos son algunos ejemplos de los apellidos que se registran hoy y el próximo lunes:

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Acosta

Bautista

Barrera

Beltrán

Blanco

Benítez

Castillo

Cruz

Chávez

Castro

Cortés

Requisitos del registro de la Pensión Bienestar 2025

Las inscripciones se realizan de forma presencial en los módulos del Bienestar, los cuales tienen un horario de 10 am a 4 pm y para ubicar el más cercano a tu domicilio debes ingresar a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y ahí debes seleccionar tu entidad y municipio para conocer las sedes habilitadas en diciembre 2025.

Las personas interesadas en ser parte de los programas de Adultos Mayores o de Mujeres de 60 a 64 años deben de llevar los siguientes documentos en original para completar el proceso de inscripción:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa

