Sheinbaum Habla sobre Marcha de Transportistas y Campesinos en CDMX: Esto Dijo sobre Protesta

Luego de la mega marcha de transportistas y campesinos en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el panorama del maíz en la República Mexicana y del acuerdo que se firmó ayer con productores.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 21 de mayo de 2026, la mandataria nacional comentó que algunas de las personas que se manifestaron el miércoles en la CDMX estuvieron en las reuniones previas al acuerdo, pero señalaron que no.

“Si la gran mayoría llegamos a este acuerdo y hay un porcentaje de productores que no quieren firmar, pero hemos hecho un esfuerzo extraordinario, por qué se siguen manifestando, se les sigue recibiendo”, expuso.



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Con información de N+.

spb