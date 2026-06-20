Aparatoso Incendio en Empresa de Plásticos Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Querétaro

Un incendio en el almacén de productos terminados de una empresa fabricante de tarimas, cajas y contenedores de plástico movilizó a cuerpos de emergencia y brigadistas industriales.

Fuerte Incendio en Almacén de PlásticosFoto: PC Querétaro

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Fuego en almacén de plásticos en Querétaro: emergencia controlada, sin riesgo de propagación. Descubre cómo actúan los brigadistas industriales.

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