Aparatoso Incendio en Empresa de Plásticos Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Querétaro

Un incendio registrado en el área de almacén de productos terminados de una empresa dedicada a la fabricación de tarimas, cajas y contenedores de plástico generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Elementos de emergencia y brigadistas industriales atienden un incendio registrado al interior de una empresa dedicada a la fabricación de tarimas, cajas y contenedores de plástico para uso industrial.

¿Existe riesgo de que el incendio se propague a otras áreas?

De acuerdo con la información preliminar, el fuego se encuentra concentrado en el área de almacén de productos terminados, donde personal especializado trabaja para controlar la situación y evitar mayores afectaciones.

En las labores de atención participan cuerpos de emergencia, así como brigadistas del propio parque industrial, quienes mantienen acciones coordinadas para contener el siniestro.

Las autoridades informaron que el incendio se encuentra dentro de una zona confinada o aislada, por lo que actualmente no existe riesgo de propagación hacia otras áreas o empresas cercanas.

Sin embargo, debido al tipo de material que se consume, principalmente productos plásticos, se registra una emisión constante de humo visible en la zona.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas y las labores para sofocar el fuego continúan bajo supervisión de los equipos de emergencia.