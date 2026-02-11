¿Cuál Es la Vacuna Que Deja Marca en el Brazo? Por Esta Razón Causa una Cicatriz

Dado el brote de sarampión que atraviesa México, hay confusión entre la población sobre quiénes ya están inmunizados y quiénes deben acudir por su primera dosis o refuerzo. Lo que además ha generado dudas respecto a cuál es la vacuna que deja marca en el brazo, dado que muchos no tienen a la mano su Cartilla de Vacunación.

Si vives en México, habrás notado que prácticamente todas las personas tienen una marca justo por debajo del hombro, por lo que en N+ te explicamos qué causa esta cicatriz y qué significa no tenerla.

Además, para todos aquellos que están en busca de la inmunización contra el sarampión, explicamos a qué edad debe ponerse, además de aclarar qué pasa si te vacunaste de niño, ¿es necesario aplicarla de nuevo?

La Secretaría de Salud ya explicó cómo puedes saber si ya tienes la vacuna contra el sarampión, y de no tener completo el esquema de vacunación, dónde se ubican los 263 módulos en Ciudad de México para inmunizarte.

¿Cuál es la vacuna que deja marca en el brazo?

Ahora bien, sí tú también tienes la marca en el brazo pero no tienes claro por qué, vale la pena que sepas que la responsable de esta cicatriz es la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin), que te protege contra el virus de la tuberculosis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la vacuna BCG es una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos Calmette y Guérin.

La tuberculosis se clasifica entre las enfermedades más mortales del mundo, y actualmente sólo la vacuna BCG está autorizada contra este padecimiento, por su eficacia para prevenir formas graves de tuberculosis en niños, como la meningitis tuberculosa.

De acuerdo con la Bibliotecología Nacional de Medicina del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, la aplicación de la vacuna BCG en países en desarrollo puede estar asociada con la incapacidad de proteger a las personas contra esta enfermedad, que aún mantiene una alta tasa de mortalidad.

¿Por qué deja cicatriz la vacuna BCG contra la tuberculosis?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la aplicación intradérmica de esta vacuna en los deltoides, con jeringa y aguja, y se puede administrar con otras vacunas infantiles.

De modo que la marca que observas en el brazo, es una de las reacciones que tiene el cuerpo a su aplicación. En el lugar dónde la persona fue vacunada aparece un nódulo que dura de dos a cuatro semanas, para después formar una úlcera (que no requiere ningún tipo de tratamiento) y finalmente en la sexta o doceava semana después de la vacunación deja una cicatriz.

La OMS enfatiza que la presencia de esta cicatriz se utiliza como indicador de vacunación antituberculosa anterior, pero no es un indicador de inmunidad contra la enfermedad. De ahí que algunas personas no la desarrollen.

Entre otros de los efectos adversos de la vacuna, se pueden inflamar los ganglios de la axila en el mismo lado donde se aplicó. Sin embargo, no es necesario ningún tratamiento, dado que se desinflaman solos.

¿Qué pasa si no tienes la cicatriz pese a sí haber sido vacunado de niño?

Si bien el Comité asesor de Vacunas e Inmunizaciones de España reconoció que la cicatriz queda en el 95 por ciento de las personas, la inexistencia de dicha reacción no debe considerarse como fallo de la vacuna.

Además, advirtió sobre los riesgos de repetirla dado que la reacción a la segunda dosis sí puede ser grave.

