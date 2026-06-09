Conferencia FGR Hoy: Ernestina Godoy Informa Estrategia para Mundial 2026; Habilitan Micrositio

El jueves 11 de junio de 2026 se inaugura oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el partido inaugural será México vs. Sudáfrica en la sede CDMX

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A un día del Mundial 2026, Ernestina Godoy revela estrategia de seguridad en México. Denuncias por delitos como trata de personas serán prioridad. Descubre más sobre cómo se protegerá a los asistentes.

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