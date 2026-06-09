Conferencia FGR Hoy: Ernestina Godoy Informa Estrategia para Mundial 2026; Habilitan Micrositio

A un día y horas de la inauguración del Mundial 2026, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy ofrece detalles sobre la estrategia integral de seguridad que se aplicará durante la Copa del Mundo.

Delitos que atenderá la FGR durante el Mundial 2026

En conferencia de prensa hoy, la fiscal indicó que se atenderán las denuncias de las personas nacionales y extrajeras sobre diversos delitos como:

Delitos contra la salud

Delincuencia organizada

Lavado de dinero

Delitos fiscales y financieros

Portación o uso de armas y explosivos

Trata de personas, delito en el que se fijará la atención para proteger a niños y adolescentes. Por esto se han capacitado a agentes federales para que pueden brindar un trato digno y respetuoso a las víctimas.

Señaló que se atenderá en las 32 fiscalías de la República ubicadas en los estados, principalmente en las sedes mundialistas, CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En tanto, habrá un despliegue ministerial en puntos ubicados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Edomex, en destinos turísticos como La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, Acapulco, en Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco y Cancún, Quintana Roo.

Aseguró que se puede disfrutar la pasión del fútbol, y las personas se sientan seguras, "Mexico está preparado para recibir al mundo con seguridad".

Además indicó que se habilitó un micrositio en la FGR sobre el Mundial, donde se encontrará toda la información respecto a denuncias, y se podrá hacer el primer contacto para denunciar en línea.

La fiscal destacó que se atenderán los delitos en las distintas fiscalías, pero que se pondrá énfasis en las sedes mundialistas.