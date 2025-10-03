Dos Hombres Pierden la Vida Agredidos a Balazos en Distintas Colonias de Hermosillo

La jornada violenta continuó desde los primeros minutos del viernes 3 de octubre, en la capital sonorense, con el asesinato de dos hombres en distintos puntos de la ciudad de Hermosillo, ubicados al sur y al norte.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 03:12 de la madrugada, en el cruce de las calles José María Mendoza y De los Maestros, en la colonia Nuevo Sahuaro, donde un hombre fue atacado a balazos y quedó sin vida en el lugar, en el porche de un domicilio. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Van dos sujetos asesinados esta semana en Fraccionamiento Villas del Sur

Casi dos horas después, a las 05:40 de la mañana, otro hombre fue hallado muerto con heridas de proyectil de arma de fuego en la calle Villa Morelos, de la Cerrada Guadalupe del fraccionamiento Villas del Sur.

En ambos casos intervinieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, apoyados por Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes aseguraron las escenas y abrieron las investigaciones correspondientes.

con información de Roberto Bahena.

