Cinco Sujetos Fueron Detenidos en Posesión de Envoltorios de Droga en Hermosillo

En patrullajes por diversos sectores de la ciudad, agentes de la Policía Preventiva sorprendieron a cinco individuos con actitud sospechosa en la vía pública, quienes al ser revisados tenían en su poder envoltorios con presunto narcótico.

Uno de los señalados por delitos contra la salud, fue interceptado cuando circulaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo tipo sedán de color guinda por las calles Sierra del Sur y Monte del Ajusto de la colonia Gómez Morín.

Los agentes preventivos revelaron que al inspeccionar la unidad del sospechoso identificado como José Manuel “N”, de 31 años de edad, localizaron 60 unidades de polvo blanco con características similares a la cocaína, por lo que fue llevado ante el Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Dos sujetos intentaron evadir a la autoridad lanzando las dosis de droga al suelo

Mientras que en otros hechos ocurridos en la colonia Los Ángeles, Francisco Leopoldo “N”, de 43 años, intentó evadir a los policías arrojando al suelo una bolsa de platico que contenía cinco envoltorios con producto similar al cristal.

Informes de Seguridad Pública indican que esa misma estrategia intentó realizar José Arturo “N”, de 24 años, apodado “El Atún”, tirando al suelo ocho envoltorios con metanfetamina al ser abordado por policías en las calles Circunvalación y Nueva Circunvalación en la colonia El Coloso.

Dos sujetos más arrestados en Hermosillo

También por delitos contra la salud fueron arrestados Amado Alberto “N”, de 32 años, en la colonia El Sahuaro, y Mario Ricardo “N”, de 50, en Velas Residencial, ambos en posesión de crystal y mariguana.

Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR