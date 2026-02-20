¿Quiénes Sí Circulan Mañana 21 de Febrero Con y Sin Contingencia en CDMX-Edomex? Placas Exentas

Persiste la mala calidad del aire en el Valle de México y debido a que está latente la posibilidad de que se active el Doble Hoy No Circula sabatino, acá te decimos qué autos sí circulan mañana sábado 21 de febrero 2026 con o sin Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex, para que sepas qué carros, placas y engomados pueden transitar en cualquiera de los dos escenarios.

Durante los últimos días la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tuvo que activar el Doble No Circula debido a la alta contaminación que había en CDMX y el Estado de México, por eso en una nota ya te dijimos cómo aplica el Hoy No Circula 21 de febrero 2026 al momento.

¿Qué carros sí circulan hoy sábado 21 de febrero 2026 con Contingencia Ambiental?

Si la CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex, para este sábado 21 de febrero los siguientes autos, placas y engomados sí van a poder circular pese a las restricciones vehiculares del Doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa PAR: 2, 4, 6, 8 y 0 .

y . Carros con holograma 0 y 00 que su engomado sea rosa, rojo, verde o azul y su terminación de placa acabe en 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 .

que su y su terminación de acabe en . Tractores agrícolas.

Maquinaria de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Carros de personas con discapacidad, que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿Qué autos y placas sí circulan hoy 21 de febrero 2026 en CDMX y Edomex?

Si las autoridades ambientales deciden no activar la Contingencia Ambiental, tal y como ocurre hasta este momento, los carros y placas que sí circulan este sábado son todos estos:

Todos los carros con holograma 0 y 00.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placas PAR:

Tractores agrícolas.

Maquinaria de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Carros de personas con discapacidad, que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Para estar informado de si la CAMe activa o mantiene suspendido el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden con respecto a la Contingencia Ambiental y la calidad del aire en el Valle de México para este sábado 21 de febrero 2026.

