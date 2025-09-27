Rescatan a hombre y a bebé de combi que quedó bajo el agua en Iztapalapa
Usuarios del transporte público en Zaragoza y Santa Martha tuvieron que ser auxiliados debido a las inundaciones, entre ellos un hombre y un bebé
Un hombre y un bebé fueron rescatados de una combi que quedó bajo el agua en Iztapalapa.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito auxiliaron a varios usuarios del transporte público en Zaragoza y en Santa Martha, debido a las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias al oriente de la Ciudad de México, principalmente en la Alcaldía Iztapalapa.
Lee: Vuelca Camión en Avenida Tláhuac en Medio de Pavimento Mojado en CDMX
Los uniformados cargaron en su espalda al bebé y al hombre que se encontraban en la parte superior de la unidad de transporte público.
