Rescatan a hombre y a bebé de combi que quedó bajo el agua en Iztapalapa

Un hombre y un bebé fueron rescatados de una combi que quedó bajo el agua en Iztapalapa.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito auxiliaron a varios usuarios del transporte público en Zaragoza y en Santa Martha, debido a las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias al oriente de la Ciudad de México, principalmente en la Alcaldía Iztapalapa.

Los uniformados cargaron en su espalda al bebé y al hombre que se encontraban en la parte superior de la unidad de transporte público.

