Mujer Da a Luz a Mellizos en su Vehículo Afuera de su Casa en Torreón

Una joven de 26 años dio a luz a mellizos la mañana de este lunes 20 de abril, cuando intentaba llegar al hospital desde su domicilio en la colonia Residencial Las Etnias, en Torreón.

Con 34 semanas de gestación, la mujer inició labores de parto alrededor de las 6:00 horas, luego de que se le rompiera la fuente. Al no alcanzar a trasladarse a tiempo, uno de los bebés nació en la parte trasera del vehículo, frente a su casa, ubicada sobre la calle Canadá, casi esquina con Líbano.

Joven Da a Luz Frente a su Casa en Colonia Residencial Las Etnias en Torreón.

Familiares la auxiliaron durante el alumbramiento mientras solicitaban apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja. La madre fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital General, donde minutos más tarde nació el segundo bebé.

A pesar de lo inesperado del parto, autoridades informaron que tanto la madre como los dos recién nacidos se encuentran en buen estado de salud.

Mujer tiene a su bebé en casa con Apoyo de sus familiares en Torreón

El 8 de abril, una joven de 24 años dio a luz en su domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero en Torreón, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte del nacimiento. El alumbramiento ocurrió dentro de la vivienda y fue atendido inicialmente por familiares.

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Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a la madre y al recién nacido, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración. Se informó que ambos se reportaron en buen estado de salud tras el parto.

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