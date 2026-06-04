Los Datos Curiosos del Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 está a punto de comenzar y esta edición de la justa mundialista nos deja varias curiosidades
La Copa del Mundo 2026 está a punto de comenzar y esta edición de la justa mundialista nos deja varias curiosidades
El Mundial 2026 ha irrumpido en la historia del deporte rompiendo todos los moldes establecidos, consolidándose como la edición más grande, ambiciosa y peculiar jamás vista de este torneo. El certamen no solo pasará a la posteridad por la inédita colaboración entre tres naciones anfitrionas —México, Estados Unidos y Canadá—, sino también por el histórico debut de un formato expandido que da la bienvenida, por primera vez, a 48 selecciones nacionales. Este incremento de competidores transforma por completo la logística y el ritmo de la justa, regalando a los aficionados globales una maratón futbolística sin precedentes.
Entre las grandes peculiaridades de este certamen destaca la inauguración de una fase de eliminación directa completamente nueva: la ronda de dieciseisavos de final. Con 12 grupos en juego, el camino hacia la gloria se vuelve más largo y sinuoso. Además, las sedes están dejando momentos memorables, desde el misticismo del Estadio Banorte al albergar su tercera Copa del Mundo, hasta la vanguardia tecnológica de estadios como el SoFi en California o el MetLife en Nueva Jersey, configurando un mosaico cultural y deportivo que mantendrá al planeta entero al borde del asiento.
Estos son algunos datos curiosos de la Copa del Mundo 2026.
Craig Gordon, de Escocia, es el jugador de mayor edad en el Mundial con 43 años y 162 días
En contraparte, el mexicano Gilberto Mora será el futbolista más joven de la Copa del Mundo con 17 años y 240 días de edad
En ese sentido, habrá sólo 7 jugadores con 40 o más años, incluyendo a Cristiano Ronaldo (41) y Guillermo Ochoa (40)
Este torneo tendrá a 22 futbolistas menores de 20 años
Habrá 22 jugadores en el Mundial 2026 que ya han sido campeones del mundo antes
Entre todos los jugadores convocados, están representados un total de 449 clubes de 71 países distintos
Las selecciones de Uruguay, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Senegal y Curazao no tienen a ningún jugador en su lista de convocados que juegue en la liga local de su propio país
Un total de 357 futbolistas que estarán en el Mundial 2026, ya han jugado al menos un partido de Copa del Mundo antes
Por otro lado, 891 jugadores estarán en un Mundial por primera vez