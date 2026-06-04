Los Datos Curiosos del Mundial 2026

El Mundial 2026 ha irrumpido en la historia del deporte rompiendo todos los moldes establecidos, consolidándose como la edición más grande, ambiciosa y peculiar jamás vista de este torneo. El certamen no solo pasará a la posteridad por la inédita colaboración entre tres naciones anfitrionas —México, Estados Unidos y Canadá—, sino también por el histórico debut de un formato expandido que da la bienvenida, por primera vez, a 48 selecciones nacionales. Este incremento de competidores transforma por completo la logística y el ritmo de la justa, regalando a los aficionados globales una maratón futbolística sin precedentes.

Entre las grandes peculiaridades de este certamen destaca la inauguración de una fase de eliminación directa completamente nueva: la ronda de dieciseisavos de final. Con 12 grupos en juego, el camino hacia la gloria se vuelve más largo y sinuoso. Además, las sedes están dejando momentos memorables, desde el misticismo del Estadio Banorte al albergar su tercera Copa del Mundo, hasta la vanguardia tecnológica de estadios como el SoFi en California o el MetLife en Nueva Jersey, configurando un mosaico cultural y deportivo que mantendrá al planeta entero al borde del asiento.

Estos son algunos datos curiosos de la Copa del Mundo 2026.

Los Datos más Curiosos del Mundial 2026