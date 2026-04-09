¿Bajó el Precio de la Gasolina en México por Desplome del Petróleo? Esto Cuesta el Litro Hoy

Los precios del petróleo subieron este jueves 9 de abril de 2026 luego del desplome del día anterior, ya que los mercados financieros se movieron de manera más moderada gracias al optimismo sobre un alto el fuego en la guerra con Irán.

El precio del barril de crudo de referencia estadounidense subió un 3.7%, hasta los 97.87 dólares, tras rozar brevemente los 103 dólares por la mañana.

un 3.7%, hasta los 97.87 dólares, tras rozar brevemente los 103 dólares por la mañana. En tanto, el crudo Brent, de referencia internacional, subió un 1.2%, hasta los 95.92 dólares por barril.

Los precios del petróleo han experimentado fuertes fluctuaciones durante semanas, con esperanzas que van y vienen respecto a la reapertura total del estrecho de Ormuz, lo que permitiría reactivar la producción de petróleo y gas natural. El precio del crudo Brent ha pasado de rondar los 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero a superar los 119 dólares en algunos momentos.

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En países como Estados Unidos, estas fluctuaciones han elevado el precio de la gasolina, lo que no solo ha provocado malestar entre los automovilistas, sino una afectación al bolsillo de miles de familias. Pero en México el panorama es diferente.

Precio de la gasolina en México

La gasolina Magna se vende este jueves en México a un precio de 23.70 pesos por litro, la Magna en 28.29 y el diésel, el combustible más usado por los transportistas del país, en 28.74, de acuerdo con datos de la consultora energética PETROIntelligence.

Ello, porque aunque el precio internacional del petróleo repercute directamente en el costo de la gasolina en el país, su impacto en el precio final que los automovilistas pagan en las estaciones de servicio está amortiguado por el gobierno a través de un mecanismo fiscal.

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió y elevó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium y el diésel para la semana de Pascua 2026. La medida comenzó a surtir efecto a partir de este sábado 4 y se extenderá hasta el próximo viernes 10 de abril de 2026.

Con información de: AP

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