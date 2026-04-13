Profeco Informa Qué Pasará con Viajes Luego de la Suspensión de Vuelos de Magnicharters

Trabajadores de la aerolínea Magnicharters confirmaron la suspensión de algunas operaciones, por lo que durante la conferencia matutina de hoy, 13 de abril de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abordó el tema y explicó la situación que enfrenta la compañía, que ha generado dudas entre usuarios con vuelos programados.

En ese sentido, el titular de la Profeco, Iván Escalante, detalló que recolocaron a las personas varadas en los vuelos programados "con apoyo de la SICT y ya estamos hablando para establecer un canal de comunicación".

Video: Aerolíneas Apoyaran a Viajeros tras Suspensión de Operaciones de Magnicharters por Dos Semanas

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¿Por qué se suspendieron los vuelos?

El origen del problema está en un adeudo económico. De acuerdo con pilotos de Magnicharters, la empresa les debe aproximadamente seis meses de viáticos, una situación que los llevó a tomar la decisión de suspender sus asignaciones de vuelo.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su Mañanera del Pueblo de este lunes, que el origen del problema estaría relacionado con adeudos económicos de la empresa.

De acuerdo con información de trabajadores, la aerolínea mantiene pendientes pagos de viáticos a pilotos desde hace varios meses, lo que habría derivado en la suspensión de actividades.

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