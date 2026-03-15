¿A Qué Hora Empiezan los Oscar 2026? Horario de la Alfombra Roja y Ceremonia de Premios México

Una de las noches más esperadas para la industria del cine ocurre este domingo. El Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos, recibe la 98 edición de los Premios Oscar, por lo que en N+ te adelantamos a qué hora inicia la Alfombra Roja y la ceremonia de premiación.

Como cada año, directores, productores, actores y distintas figuras de la industria del cine dedican una noche a premiar lo más destacado, por categorías, tales como Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz, así como Mejor Guión, entre otras.

Dado que este domingo 15 de marzo se realiza la Gala de los Premios Oscar en Estados Unidos, ya te adelantamos dónde puedes ver los Premios Oscar 2026, así cómo quiénes son los nominados.

Para que no te pierdas ningún detalle, no te olvides de seguir el Minuto a Minuto de los Premios Oscar 2026 por N+.

Video: Nominaciones a los Premios Oscar 2026: Así le fue a la Película ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

¿A qué hora es la alfombra roja de los Oscar 2026?

Ahora bien, si lo que buscas es ver los Premios Oscar 2026 en vivo, debes sintonizar los canales donde habrá transmisión desde temprano. Si bien se tenía previsto que la Alfombra Roja iniciara a las 16:00 horas (tiempo de México), algunos artistas como Barbie Ferreira ya se han dado cita en el Dolby Theatre de Hollywood.

Por lo que debes estar pendiente del horario en que tus celebridades favoritas harán su aparición en la alfombra roja este domingo. Entre los más esperados de la noche están el cineasta Guillermo del Toro, y el elenco de su película Frankenstein.

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Horario de los Premios Oscar 2026 en México

Ten en cuenta que la ceremonia de Premiación de los Oscar 2026 iniciará en punto de las 17:00 horas (tiempo de México). Y se prevé que dure alrededor de cuatro horas, por lo que podría concluir entre las 21:00 y 22:00 horas de este domingo 15 de marzo.

El anfitrión de la velada será Conan O'Brien, tras ser electo por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Quien de hecho recordó su paso por Televisa, recientemente.

Video: Conan O"Brien Recuerda el Tiempo en que Colaboró en Televisa y su Última Visita a México

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