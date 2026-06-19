¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 19 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Bloqueo en la salida de la Ciudad de México rumbo a QuerétaroBloqueo en la salida de la Ciudad de México rumbo a Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy viernes 19 de junio de 2026, ¿cómo está la autopista México-Querétaro? Infórmate sobre el tráfico y planifica tu ruta para evitar sorpresas en el camino.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+