¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 19 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 19 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 19 de junio, las autoridades reportaron los siguientes problemas viales, afectaciones o incidentes en esta importante autopista:

A la 1:23 horas, se registró lluvia en esta vía, por lo que se pidió manejar con precaución y bajar la velocidad.

11:29 horas: autoridades informaron que el accidente registrado en la gasa de incorporación hacia la Autopista Arco Norte ya fue atendido. Sin embargo, en la zona persiste carga vehicular.

Mientras que el jueves 18 de junio, se reportaron varios accidentes:

22:06 horas: en el km 76, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).

20:20 horas: en el km 69, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

17:11 horas: en el km 56, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

12:11 horas: Reducción de carriles en el km 55, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).

10:50 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

10:49 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

07:24 horas: En el km 36, dirección CDMX, carga vehicular sin reporte de incidentes.

03:35 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 41, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

02:55 horas: En el km 41, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM