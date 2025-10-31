Ebrard Propone a EUA y Canadá Aumentar la Cooperación en el Marco del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hizo un llamado a Estados Unidos y Canadá para reforzar la cooperación en el marco del tratado comercial entre los tres países, conocido como T-MEC.

Así lo hizo patente el funcionario, en una nueva propuesta del gobierno mexicano de cara a la revisión que se hará el próximo año al acuerdo comercial de América del Norte.

La declaración ocurrió durante la participación de Ebrard Casaubón en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Gyeongju, Corea del Sur.

Ebrard se tuvo breves encuentros con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

A ambos funcionarios, el titular de Economía les dijo que México tiene voluntad de trabajar para estrechar la cooperación económica y lograr la exitosa revisión del T-MEC en 2026.

Durante su participación, Ebrard pidió a la APEC a liderar reforma de la OMC e hizo extensiva la candidatura para que México albergue la cumbre en 2028.

Presión por el T-MEC

La renegociación del T-MEC será la gran batalla que el gobierno mexicano tendrá que librar el próximo calendario, ya que desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca ha hablado de romperlo.

El mandatario estadounidense ha dicho que podría plantear sustituir el acuerdo trilateral por negociaciones bilaterales, lo que acabaría con el acuerdo regional.

(...) podríamos renegociarlo (el T-MEC) y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales

El tratado será revisado en 2026, pero ya las aguas se movieron este año. Incluso, políticos canadienses llamaron a su gobierno a negociar directamente con EUA y excluir a México.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que el T-MEC era legal y, por lo tanto, cualquier cambio implicaría una revisión profunda.

